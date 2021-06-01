РИАМО - 1 июн. В одной из подмосковных школ планируют протестировать систему предиктивной безопасности, в рамках этой системы также опробуют нейронную сеть, которая будет анализировать поведение и эмоциональное состояние школьников, пишет газета «Ведомости».

Систему разработала IT-компания «АИС Город». Система будет контролировать безопасность, обеспечение питанием школьников, состояние инфраструктуры, оказание медпомощи детям. В рамках системы будут работать «умные» камеры, которые смогут отследить нетипичное поведение или опасную ситуацию, например, бег по коридору, катание по перилам.

«Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал, уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы», — сказал заместитель директора по IT «АИС Город» Валерий Кандаулов.

Чтобы оценить психоэмоциональное состояние школьников, будет применяться нейронная сеть. Для оценки настроения будут использоваться веселый, спокойный и грустный смайлики. Если у школьника в течение трех дней подряд будет плохое настроение, об этом уведомят учителя и психолога, им будет рекомендовано поговорить с ребенком.

Пока конкретное место для тестирования системы не определили, однако сейчас проводится инженерное обследование гимназии на северо-западе региона.