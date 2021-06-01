РИАМО - 1 июн. В одной из подмосковных школ планируют протестировать систему предиктивной безопасности, в рамках этой системы также опробуют нейронную сеть, которая будет анализировать поведение и эмоциональное состояние школьников, пишет газета «Ведомости».
Систему разработала IT-компания «АИС Город». Система будет контролировать безопасность, обеспечение питанием школьников, состояние инфраструктуры, оказание медпомощи детям. В рамках системы будут работать «умные» камеры, которые смогут отследить нетипичное поведение или опасную ситуацию, например, бег по коридору, катание по перилам.
Чтобы оценить психоэмоциональное состояние школьников, будет применяться нейронная сеть. Для оценки настроения будут использоваться веселый, спокойный и грустный смайлики. Если у школьника в течение трех дней подряд будет плохое настроение, об этом уведомят учителя и психолога, им будет рекомендовано поговорить с ребенком.
Пока конкретное место для тестирования системы не определили, однако сейчас проводится инженерное обследование гимназии на северо-западе региона.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии