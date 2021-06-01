РИАМО - 1 июн. Вакцина «КовиВак» от Covid-19 поступила в медицинские учреждения Москвы, а жители области уже прививаются этим препаратом, сообщает РБК.

Так, в столицу завезли 3 тыс. доз. Прививки этой вакциной станут делать в ближайшее время.

В Подмосковье поступило 7,8 тыс. доз вакцины. Первым компонентом привились 4460 человек, вторым – 2040. В скором времени в регион поставят еще 4 тыс. доз.

Вакцину «КовиВак» разработали в Центре им. Чумакова. Препарат был зарегистрирован в России в феврале.

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