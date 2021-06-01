РИАМО - 1 июн. Расписание некоторых поездов Киевского направления МЖД изменится в связи с работами на станции Москва-Сортировочная-Киевская 4-5 июня. Это связано с развитием инфраструктуры, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Развитие инфраструктуры продолжается для усиления пригородного пассажирского движения. В указанные дни будут проведены путевые работы на 3 главном пути.

Технологические «окна» назначены с 20:50 4 июня до 09:50 5 июня преимущественно в ночные часы, чтобы сохранить объемы движения в будни.

Во время проведения работ движение поездов на участке Москва-Сортировочная-Киевская – Солнечная будет организовано по соседним путям.

В связи с этим внесены изменения в расписание: у некоторых поездов изменятся время отправления и прибытия, количество остановок, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием.

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