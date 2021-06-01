РИАМО – 1 июн. Делегация Страхового Дома ВСК примет активное участие в Петербургском международном экономическом форуме-2021, который пройдет со 2 по 5 июня в Северной столице. В этом году ВСК стала официальным страховщиком мероприятия, сообщает пресс-служба компании.

В делегации будут участвовать девять человек. Возглавит ее председатель Совета директоров группы ВСК Сергей Цикалюк. На полях форума пройдут переговоры с руководителями ряда крупнейших банков и компаний, на которых будут обсуждены вопросы развития сотрудничества и укрепления партнерских связей, а также состоится подписание ряда важных соглашений.

Специально к форуму подготовлены выгодные условия страхования. Оформить полис каско, страхование путешествующих, защитить имущество физических лиц и приобрести программу от несчастных случаев можно будет с выгодой 20%.

На площадке форума будет работать презентационный стенд ВСК для проведения деловых переговоров, общения с клиентами, которые могут получить консультации по продуктам компании у VIP-менеджера. Площадка ВСК будет расположена в зоне F, стенд f19.

На стенде будет смонтирована сенсорная панель, где можно пройти два интерактивных теста и узнать уровень цифровой зрелости компании, а также оценить свои силы в проведении цифровой трансформации в компании. Помимо этого, для гостей стенда пройдет лотерея с призами. Победителям достанутся мячи и перчатки с автографом легендарного голкипера Игоря Акинфеева.