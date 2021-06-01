РИАМО - 1 июн. Каждый год из столичного бюджета выделяется свыше 10 млрд рублей на строительство объектов образования, в 2022 году в мегаполисе за счет бюджетных денег планируется ввести в эксплуатацию 14 школ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Ежегодно Адресной инвестиционной программой города на строительство объектов образования выделяется в среднем более 10 млрд рублей. Эти средства рассчитаны как на завершение и ввод (в эксплуатацию – ред.) объектов текущего года, так и проектирование объектов последующих годов ввода», - сказал Бочкарев в интервью «Интерфаксу».

Он добавил, что в текущем году в городе могут ввести в эксплуатацию 28 объектов образования.

В следующем году, по словам Бочкарева, планируется ввод в эксплуатацию 14 школ и 18 детсадов.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>