РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в субботнике на реке Курице 5 июня, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Экологическое мероприятие на реке Курице состоится в рамках акции «Вода России».

Участникам встречи предстоит убрать береговую зону и водную гладь от покрышек, мусора и поваленных деревьев.

Субботник пройдет в деревне Ивановское, точка сбора участников: 55.813382, 37.304326. Всех жителей округа приглашают принять участие в экологической акции.