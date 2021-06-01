РИАМО - 1 июн. За первые три месяца 2021 года государственный долг России вырос на 741,3 млрд рублей и составил 19,68 трлн рублей, сообщает kp.ru.

По данным Счетной палаты РФ, это около 17% ВВП.

В Счетной палате РФ также отметили, что внутренний долг России увеличился на 683 млрд рублей (на 4,6%) – до 15,434 трлн рублей, а его доля в общем объеме российского госдолга выросла с 77,9% до 78,4%.

Государственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учетом вычета бюджетных излишков.