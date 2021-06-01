РИАМО - 1 июн. Поезд, посвященный безопасности детей, запустили в День защиты детей на Арбатско-Покровской ветке столичной подземки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Этот поезд будет ездить в течение полугода. «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Кошечки-Собачки» напомнят о правилах поведения в воде, на природе и улице.

«Наша цель — напомнить и взрослым, и детям, что безопасность в городе, транспорте и все, что связано с детской безопасностью, - это первоочередная обязанность взрослых. Мы постарались сделать так, чтобы поезд говорил понятным языком с детьми, а герои вызывали приятную ассоциацию и улыбку», — сказал заммэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова напомнила, что безопасность ребенка охраняют множество структур РФ. Но главные защитники – это родители.

«Важной задачей является обучение детей правилам безопасного поведения. В поезде эти правила представлены в яркой и доступной форме», — добавила Кузнецова.

1 июня отмечают Международный день защиты ребенка.