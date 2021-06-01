РИАМО - 1 июн. Представители школы №6 подмосковного Реутова и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева подписали соглашение о сотрудничестве в сфере специального образования по медицинскому направлению, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Реутов является наукоградом РФ, поэтому мы постоянно развиваем соответствующие государственные программы. В их рамках в 2020 году мы оснастили классы школы №6 высокотехнологичным оборудованием, создав здесь новое специализированное направление обучения - «Биология и химия». Школьники смогут посещать занятия как на базе самой школы, так и в стенах университета, о чем подписано соответствующее соглашение», - сказал Каторов.

Он уточнил, что это даст дополнительные возможности будущим выпускникам углубленно овладевать специальными предметами, начиная профессиональную подготовку задолго до поступления в вуз.

«Уверен, что наш принцип непрерывного образования позволит вырастить высококлассных специалистов, которые в будущем смогут найти достойное применение своим знаниям и умениям в родном городе», - отметил Каторов.

Для реализации образовательной стратегии в Реутове сформирована система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе посредством создания профильных классов. В 2020 году состоялся первый выпуск инженерного класса городского лицея, также в этом году стартовали занятия по химико-биологическому профилю на базе МБОУ «СОШ №6»

На сегодняшний день в Реутове действуют 12 школ и 2 учреждения дополнительного образования.

Одним из символов города успел стать детский технопарк «Изобретариум». В рамках дополнительного образования школьники могут реализовывать проекты по различным направлениям.