РИАМО - 1 июн. В терминалах «Аэроэкспресса» на вокзалах и в аэропортах в честь Международного дня защиты детей детям подарят раскраски и магнитные рамки для фото, сообщает пресс-служба компании.

Пассажирам с детьми также доступна бесплатная услуга «Персональный помощник». По этой услуге пассажирам помогут при оформлении билетов, при посадке в поезд и размещении багажа. В аэроэкспрессах есть пеленальные столики в туалетных комнатах с автоматической дезинфекцией, места для размещения колясок.

Дети до 5 лет могут бесплатно ездить на аэроэкспрессах. Для детей в возрасте 5-7 лет действует специальный тариф, стоимость проезда по которому составляет 150 рублей.

При поездках семьей можно купить билеты по специальному тарифу «Семейный туда-обратно». Приобрести билет на две поездки по этому тарифу могут группы из одного-двух взрослых и одного-трех детей в возрасте 5-15 лет. Стоимость билета по тарифу составит 1,3 тыс. – 2 тыс. рублей.

Аэроэкспрессы курсируют между Москвой и аэропортами Шереметьево, Домодедово и Внуково.

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