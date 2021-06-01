РИАМО - 1 июн. В Подмосковье до 7 часов утра 2 июня продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду. При этом уровне имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

С полуночи и до 7 часов утра 2 июня в регионе прогнозируют заморозки от 0 до минус 2 градусов. В Москве оповещение о погоде не требуется.

К выходным синоптики прогнозируют значительное потепление.

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