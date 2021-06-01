РИАМО - 1 июн. К Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня, жителям столицы напомнили об услугах для детей и родителей, предоставляемых в офисах «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В центрах госуслуг есть уникальная возможность оформить документы одним пакетом в той или иной жизненной ситуации, например, «Рождение ребенка» или «Многодетная семья», - говорится в сообщении.

Единый пакет упрощает получение услуг, давая возможность оформить документы за одно посещение. Кроме того, в перечень услуг офисов «Мои документы» входит выдача свидетельства o рождении и оформление полиса ОМС, назначение ежемесячной выплаты после усыновления или рождения первого ребенка.

Родителям также предоставляют компенсационные выплаты на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми. Также оформляют государственный сертификат на материнский капитал и другие услуги.

Для школьников в центрах госуслуг организуют торжественное вручение паспорта, оформляют социальную карту, загранпаспорт и другие документы.

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