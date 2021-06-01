РИАМО - 1 июн. С 1 по 3 июня коммерческие перевозчики в Москве выйдут еще на 22 автобусных маршрута по новым контрактам, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

При разработке новой маршрутной сети коммерческих перевозчиков были пересмотрены действующие маршруты: часть поменяли или объединили, у других – поменяли номер для удобства.

Это сделано для того, чтобы сократить время в пути, а маршруты сделать более понятными.

Так, 1-3 июня изменения затронут следующие маршруты (их обслуживают городской и коммерческие перевозчики): 57, 58, 67, 73, 91, 119, 145, 189, 261, 277, 294, 315, 317, 318, 330, 374, 388, 389, 391, 444, 447, 457, 459, 464, 487, 494, 550, 555, 572, 622, 661, 667, 691, 845, 977, С5, 688к, П130, т34.

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