РИАМО - 1 июн. Спасатели вытащили воронят, которые застряли между кронштейнами опор освещения в Москве. Птенцов передали на лечение в волонтерский центр реабилитации птиц, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Первый инцидент произошел 31 мая на улице Воловьей. Там в западню попали два вороненка. Один придавил собой второго, и оба оказались заблокированы.

Местные жители обратились за помощью к спасателям. На вызов направили добровольцев «СпасРезерва». Птиц вытащили с помощью трехколенной лестницы. Один вороненок погиб, второй — тяжело ранен.

Через 30 минут после окончания работ экипаж получил аналогичный вызов практически в том же районе. Теперь вороненок попал в высотный капкан на Библиотечной улице. Сняли тем же способом.

Двух спасенных, но раненых воронят передали на лечение в волонтерский центр реабилитации птиц «Воронье гнездо».