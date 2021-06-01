РИАМО - 1 июн. За год в России снизилась цена на арендное жилье, его стоимость упала в среднем почти на 15%, тренд уже подтвердили в риелторских компаниях, пишет во вторник газета «Известия».

По мнению экспертов, ситуация со снижением цен – результат постепенного восстановления экономической активности.

Согласно информации сервиса «ДомКлик», для того, чтобы снять квартиру весной текущего года, понадобилось бы в среднем 23 тыс. рублей, а годом ранее – 27 тыс. рублей. Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев отметил, что на снижении цен сказались выгодные ипотечные ставки на рынке ипотеки.

По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, после того, как запустились льготные программы по ипотеке, часть семей предпочла платить за свою квартиру. Тем временем рынок арендодателей увеличился за счет людей, чьи доходы упали и они перешли к сдаче своих квартир, а сами – переехали жить к родственникам. Также число вариантов на рынке увеличилось из-за квартир, которые купили по низкой ипотечной ставке.

Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов сказал, что заметнее всего подешевели трехкомнатные квартиры. Их цены снизились на 16-18%.

Председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова подчеркнула, что спрос на аренду жилья снизился в связи с пандемией коронавирусной инфекции и частичным переходом на удаленную работу. Так, с целью найти арендатора собственники снижали цены.

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