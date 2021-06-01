РИАМО - 1 июн. В 10 детских технопарках столицы начинаются летние курсы и образовательные смены, учеников городских школ приглашают принять в них участие, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Для участников образовательных программ подготовили занятия по робототехнике, программированию, геоинформатике, 3D-проектированию и промышленному дизайну.

«На каникулах у ребят много свободного времени, и они с двойной энергией берутся за интересные для себя направления. Прошлым летом к программам обучения в детских технопарках присоединились более 7 тыс. слушателей», – сказала заммэра города - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что для школьников такие занятия являются возможностью погрузиться в мир передовых технологий, почувствовать себя исследователем и конструктором, а также вместе с педагогами разработать и собрать модели различных устройств.

Детский технопарк «Мосгормаш» будет все лето проводить интенсивные экспресс-курсы по естественно-научным и инженерным дисциплинам. Длительность обучения составит четыре дня. На курс приглашают школьников от 14 лет.

«Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» проведет по четыре смены для учеников 1-4 и 5-8 классов. В «Наукограде» в каникулы будут проводить развивающую экономическую игру.

Многопрофильный ИТ-лагерь «Взлетай-ка!» организует для школьников 8-12 лет детский технопарк «Траектория взлета». Одна смена длится неделю.

Интенсивы проведут в детском технопарке «На Зорге», в рамках него пройдут восемь занятий по три часа. Школьники смогут изучит графический дизайн, 3D-проектирование, трехмерную графику, а также цифровое моделирование.

Естественно-научный лагерь проведут для ребят от 12 лет в детском технопарке на базе НИЦ «Курчатовский институт». Смена пройдет в июне. Для участников подготовили занятия по биологии, естествознанию, электронике и схемотехнике.