РИАМО - 1 июн. В 10 детских технопарках столицы начинаются летние курсы и образовательные смены, учеников городских школ приглашают принять в них участие, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Для участников образовательных программ подготовили занятия по робототехнике, программированию, геоинформатике, 3D-проектированию и промышленному дизайну.
Она подчеркнула, что для школьников такие занятия являются возможностью погрузиться в мир передовых технологий, почувствовать себя исследователем и конструктором, а также вместе с педагогами разработать и собрать модели различных устройств.
Детский технопарк «Мосгормаш» будет все лето проводить интенсивные экспресс-курсы по естественно-научным и инженерным дисциплинам. Длительность обучения составит четыре дня. На курс приглашают школьников от 14 лет.
«Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» проведет по четыре смены для учеников 1-4 и 5-8 классов. В «Наукограде» в каникулы будут проводить развивающую экономическую игру.
Многопрофильный ИТ-лагерь «Взлетай-ка!» организует для школьников 8-12 лет детский технопарк «Траектория взлета». Одна смена длится неделю.
Интенсивы проведут в детском технопарке «На Зорге», в рамках него пройдут восемь занятий по три часа. Школьники смогут изучит графический дизайн, 3D-проектирование, трехмерную графику, а также цифровое моделирование.
Естественно-научный лагерь проведут для ребят от 12 лет в детском технопарке на базе НИЦ «Курчатовский институт». Смена пройдет в июне. Для участников подготовили занятия по биологии, естествознанию, электронике и схемотехнике.
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