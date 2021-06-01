РИАМО - 1 июн. В ходе проекта «Давай дружить!» исполнили мечты 44 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках проекта исполнены мечты 44 детей. Неравнодушные москвичи организовывали встречи с людьми разных профессий, проводили творческие мастер-классы, отправлялись вместе с ребятами на выездные встречи», - сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Проект «Давай дружить!» с 2020 года помогает исполнять желания подопечных центров содействия семейному воспитанию и семейных центров, а также молодых взрослых с инвалидностью. На сегодняшний день на сайте проекта желание помочь выразили более 400 человек. Для детей провели 25 встреч с известными людьми, мастер-классов и других мероприятий.

Чтобы стать наставником и присоединиться к проекту «Давай дружить!», надо оставить заявку на сайте.