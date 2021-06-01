РИАМО - 1 июн. Этим летом на клумбы и цветники в столице высадят 54 млн цветов. Среди них - розы, тюльпаны, гвоздики и другие, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что всего в столице высадили более 200 разных сортов.

«Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы», - написал Собянин в своем персональном блоге.

Цветы будут поднимать настроение москвичам и гостям столицы на Новом Арбате, Театральной, Манежной и Триумфальной площадях.

Также клумбы зацветут возле НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в Парке Горького, на аллее Космонавтов и в других местах.

Мэр напомнил, что Москва - самый зеленый мегаполис планеты. Парки, скверы и природные территории занимают 49% площади города.

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