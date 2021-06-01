РИАМО - 1 июн. Ко Дню защиты детей в чат-боте Мосгорнаследия «Прогулки со Львом-хранителем» появился маршрут вдоль реальных мест, которые встречаются в мультфильмах, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Для пятого, юбилейного маршрута в чат-боте Мосгорнаследия мы подобрали 10 самых ярких точек», - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Длительность прогулки – 2 часа. За это время участники узнают об истории метро «Парк культуры», Крымского моста, Пушкинской и Красной площадей, ВДНХ, а также других мест, в которых развиваются сюжеты мультфильмов.

В чат-боте Мосгорнаследия также есть маршруты, посвященные Дню космонавтики и Дню святого Валентина.