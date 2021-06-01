РИАМО - 1 июн. Реставрацию церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке XVII века в центре Москвы планируют завершить до конца 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Конкурс на проведение реставрационных работ опубликован на портале госзакупок. <...> Ремонт должен быть завершен в течение 14 месяцев с даты заключения контракта», - говорится в сообщении.

Церкви присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В ходе работ исторический облик вернут интерьерам здания, восстановят кирпичную кладку внутренних стен, а также живописные изображения в трапезной и колокольне.

Кроме того, проведут ремонт инженерных коммуникаций, благоустроят и озеленят территорию.

Церковь Воскресения Словущего находится в Брюсовом переулке, 15/2, строение 3. Фасад здания и белокаменное убранство отреставрировали в 2020 году.

Заявки на участие в конкурсе для дальнейшей реставрации принимают до 23 июня включительно.