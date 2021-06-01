РИАМО - 1 июн. Около 5,1 млн россиян не смогут покинуть пределы страны из-за того, что они находятся в списке невыездных из-за долгов, Москва находится на 3 месте по таким должникам, сообщает ТАСС.

Также в топ-3 вошли жители – Краснодарского края и Башкирии.

На Кубани в списке ФССП числятся 381,4 тыс. человек, в Башкирии - 360,5 тыс. человек, в столице - 227,6 тыс. человек.

Каждый десятый из ограниченных в праве выезда - должник по алиментам.

Россияне просрочили долги на более чем 1 трлн руб>>