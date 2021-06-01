РИАМО - 1 июн. В поселении Рязановском возле деревни Алхимово в ТиНАО в составе жилого комплекса построят детский сад на 275 мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общая площадь трехэтажного здания – 3,7 тыс. кв. м. Объект планируют построить в конце следующего года.

В детском саду смогут одновременно пребывать 11 групп. В здании появятся кабинеты психолога, логопеда и медсестры. Обустроят залы для спорта и занятий музыкой.

На территории расположат игровые и детские площадки. Инфраструктура детского сада будет удобна для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В составе жилого комплекса также появится школа и еще один детский сад.