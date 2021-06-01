РИАМО - 1 июн. С 1 июня по 31 августа в библиотеках Москвы пройдет программа летнего чтения для детей и подростков, принять участие можно онлайн, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В городе и за городом» — так звучит тема программы летнего чтения в этом году. В соответствии с ней были подготовлены списки книг», — говорится в сообщении.

Для участия в программе летнего чтения надо зарегистрировать на сайте Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара. После заполнения заявки надо выбрать не менее трех книг из списка, которые участник прочтет летом.

В ходе программы надо вести читательский дневник, где можно писать отзывы и делиться впечатлениями. Шаблон дневника доступен на сайте библиотеки имени А.П. Гайдара. Заполненные дневники принимают до 11 сентября по электронному адресу summer@gaidarovka.ru.

После подведения итогов, которое состоится 20 сентября, в библиотеках столицы проведут церемонии награждения победителей программы летнего чтения. Они получат книги, скидки и сертификаты от партнеров проекта.