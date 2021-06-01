РИАМО - 1 июн. В июне школьники столицы могут принять участие в онлайн-занятиях, которые подготовили педагоги Городского методического центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, 1 июня юным москвичам расскажут, какие сведения о себе можно публиковать в интернете, а какие не стоит.

3 июня участникам занятий расскажут о часовых поясах, которые есть в нашей стране. 8 июня разберут задания ЕГЭ по биологии, а 10 июня школьников научат определять качество товаров.

Занятие 22 июня будет посвящено причинам начала Великой Отечественной войны, а 29 июня разберут вопросы аналитической геометрии.

Онлайн-занятия в июне пройдут по вторникам и четвергам.