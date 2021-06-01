РИАМО - 1 июн. Во вторник утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском отменили и задержали 54 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

31 рейс отменили в Шереметьеве, еще семь – в Домодедове и пять – во Внукове. Также в Домодедове задержано девять рейсов.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, здесь отменили два рейса, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.