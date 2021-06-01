РИАМО - 1 июн. Утром во вторник в столичном регионе обошлось без заморозков, минимальная температура достигла 0,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Минимальная температура в столице опустилась до плюс 4 градусов, а в подмосковных Клину, Волоколамске и Можайске она составила 0,2; 0,3; и 0,8 градусов тепла соответственно.

Ранее в Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. С 00:00 до 07:00 утра прогнозировали до минус 2 градусов.

Со вторника температура воздуха в Москве и области начнет подниматься. В этот день воздух прогреется до плюс 19 градусов.

Дожди и прохлада: прогноз погоды на начало лета 2021 в Московском регионе>>