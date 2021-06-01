РИАМО - 1 июн. Пользователи портала «Наш город» теперь могут сообщить об ядовитых растениях, растущих во дворах или парках, а также вдоль дорог. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для того, чтобы сообщить о проблеме нужно пройти процесс авторизации на портал mos.ru. Затем пользователям предстоит выбрать подходящую тему обращения. К началу лета эта тема доступна в категориях «Мой двор», «Моя дорога» и «Мой парк».

Нужно кликнуть на «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями во дворе» в разделе «Зеленые насаждения», затем выбрать «Газоны» и указать саму проблему — «Наличие ядовитых растений».

Пользователи портала «Наш город» также могут оставить описание и прикрепить к обращению фото. Устранить проблему и ответить на обращение должны в течение восьми рабочих дней.

Уничтожением ядовитых растений занимаются городские службы. С начала теплого сезона они устранили более 100 зарослей борщевика Сосновского после обращений горожан.

С 2011 года на портале «Наш город» зарегистрировались более 1,7 млн пользователей. После их обращений решено свыше 4,7 млн проблем.