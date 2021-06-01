РИАМО - 1 июн. Во вторник утром загруженность столичных дорог составила 4 балла из 10 возможных, вечером в городе ожидают 8-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время движение в центр Москвы затруднено на Волгоградском проспекте, Ярославском шоссе, а также шоссе Энтузиастов.

Проблем с движением нет на Ленинском и Кутузовском проспектах, также затруднений нет на Мосфильмовской улице.

Негативное влияние на дорожную обстановку могут оказать ремонтные работы. Они проводятся на городских дорогах.