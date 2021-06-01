РИАМО - 1 июн. Сборная России по хоккею 31 мая обыграла Швецию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, лучшим игроком прошедшего матча в российской команде признан Антон Слепышев, сообщает Газета.ru.
Встреча накануне закончилась со счетом 3:2. Хоккеист забросил в ворота противника первую шайбу. Также точные броски совершили Александр Барабанов и Владимир Тарасенко.
Со стороны соперников шайбы в российские ворота отправили Йеспер Фреден и Виктор Олофссон.
На текущий момент подопечные Валерия Брагина находятся на первом месте турнирной таблицы группы B. Они набрали 13 очков.
Во вторник состоится матч против Белоруссии. Стартовое вбрасывание пройдет в 20:15 (мск).
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