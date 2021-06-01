РИАМО - 1 июн. Сборная России по хоккею 31 мая обыграла Швецию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, лучшим игроком прошедшего матча в российской команде признан Антон Слепышев, сообщает Газета.ru.

Встреча накануне закончилась со счетом 3:2. Хоккеист забросил в ворота противника первую шайбу. Также точные броски совершили Александр Барабанов и Владимир Тарасенко.

Со стороны соперников шайбы в российские ворота отправили Йеспер Фреден и Виктор Олофссон.

На текущий момент подопечные Валерия Брагина находятся на первом месте турнирной таблицы группы B. Они набрали 13 очков.

Во вторник состоится матч против Белоруссии. Стартовое вбрасывание пройдет в 20:15 (мск).