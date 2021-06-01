РИАМО - 1 июн. С начала текущего года на сопровождение Центра содействия строительству Подмосковья (ЦСС) поступило 570 новых проектов, из них 194 — большой бизнес, 376 — малый бизнес. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Сейчас на сопровождении центра находится 3872 проекта, из них: 2235 — большой бизнес, а 1637 — проекты малого предпринимательства. Лидерами по отраслям являются промышленность (34%), сельхозпроизводство (19%) и логистика (12%).

Благодаря работе ЦСС на территории Московской области создано более 230 тыс. новых рабочих мест.

В рамках работы ЦСС с техническими заказчиками и застройщиками в целях снижения административных барьеров регулярно проводятся круглые столы на базе администраций городских округов по теме «Стройка с ЦСС». Это нужно для освещения основных мероприятий, необходимых для реализации любого проекта строительства.

В социальных сетях ЦСС публикуются инструкции, где в простой и понятной форме рассказывают, как получить услуги от земли до ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, проводятся прямые эфиры на отдельные темы по вопросам строительства.

Также дополнительно запущен лендинг ЦСС, с помощью которого можно подать заявку и записаться на сопровождение центра, посмотреть видеолекции, почитать инструкции по темам и следить за актуальными новостями центра.

Центр содействия строительству Московской области — это проектный офис, для эффективного достижения целей которого на единой площадке собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестпроектов на всех этапах.

Центр оперативно решает конкретные проблемы при реализации проекта: оказывает консультационную и информационную поддержку; формирует дорожную карту; обеспечивает взаимодействие с органами федерального, регионального, муниципального уровня и с ресурсоснабжающими организациями.

Кроме того, ЦСС проводит совещания с инвесторами по выявлению проблемных вопросов и выработке оптимальных путей решения. Все услуги центр оказывает бесплатно.