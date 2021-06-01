РИАМО - 1 июн. Московский студент занял первое место в национальном чемпионате WorldSkills в номинации «Реставрация произведений из дерева», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Победу одержал Руслан Рустамов, учащийся колледжа «26 КАДР». Третье место занял Антон Шишов, воспитанник колледжа «Столица», - говорится в сообщении.

В финальном этапе соревнований конкуренцию москвичам составили участники из Красноярского края, Иркутской, Орловской и Московской областей, а также Татарстана. В течение трех дней студенты реставрировали киот, демонстрируя свои навыки.

Участники соревнований посетили встречи со специалистами, которые занимаются реставрацией павильонов ВДНХ, и архитекторами.