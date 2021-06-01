РИАМО - 1 июн. На портале mos.ru появился раздел, посвященный ярмаркам столицы. С помощью карты там можно выбрать ближайшую торговую площадку с домом или работой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, на карте показаны самые необычные ярмарки Москвы. Например, в купеческом, французском или японском стилях.

Еще в разделе есть информация о доступных продуктах, а также можно узнать, как стать участником круглогодичной ярмарки.

На сегодняшний день в городе работают 45 ярмарок. До конца года планируют открыть еще 20 круглогодичных торговых площадок.

По итогам голосования на портале «Активный гражданин», пользователи определили название для этого бренда. Большинство респондентов — почти 49% — поддержали вариант «Московские ярмарки».

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