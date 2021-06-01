РИАМО - 1 июн. Во вторник в Москве и Московской области температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла, осадки маловероятны, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе формирование погодных условий будет находиться под контролем антициклона. С ростом атмосферного давления вероятность осадков сойдет на «нет», выглянет солнце и температурные значения начнут постепенное возвращение к климатической норме», - говорится в сообщении.

Максимальная температура в этот день в Москве будет колебаться от плюс 16 до плюс 18 градусов, а в Подмосковье - от плюс 14 до плюс 19 градусов.

Северо-восточный ветер разовьет скорость от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха около 45%.

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