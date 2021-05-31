РИАМО - 31 мая. Летом средняя температура в Москве будет на 0,5-1,5 градуса выше климатической нормы, предстоящие три месяца будут теплыми, ожидается недобор по осадкам, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Недобор по осадкам составит всего 10-20% (норма 246 мм). В целом же лето будет умеренно теплым и чуть «суховатым», то есть практически таким, каким оно должно быть в средней полосе России», – написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

3-4 июня в мегаполисе температура вернется в климатическое русло, а к 5 июня воздух в прогреется до плюс 23-28 градусов. Во второй декаде месяца выпадет 80-100% от месячной нормы осадков.

Водоемы в июне прогреются до плюс 18-20 градусов, то есть к 12-13 июня можно будет открыть купальный сезон. В третьей декаде станет жарче, прогнозируется больше солнечных дней.

По словам Тишковца, в июле температура также незначительно превысит норму. Ожидается период гроз и ливней, поэтому осадков в городе может выпасть на 20% больше климатической нормы. В августе прогнозируется температура чуть выше нормы, а вот осадки будут соответствовать норме.

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