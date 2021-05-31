РИАМО - 31 мая. В историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре продлили сроки проведения выставки «Возвращение в усадьбу» из-за большого интереса посетителей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Выставку изначально планировали закрыть 30 мая.

К концу мая выставку «Возвращение в усадьбу» посетили уже свыше 23 тыс. человек, поэтому было принято решение продлить ее работу.

Посетители могут увидеть на экспозиции разнообразные усадебные коллекции музея – живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, архивные материалы. Всего представлено свыше 400 предметов.

Выставка «Возвращение в усадьбу» объединяет экспонаты из усадеб Ильинское семьи Романовых, Никольское-Урюпино князей Голицыных, Покровское Шереметевых, Введенское князей Лопухиных и других. Многие вещи представлены вниманию публики впервые.