РИАМО - 31 мая. В столице на Ломоносовском проспекте спасли мужчину, который мог выпасть из окна многоэтажки, ему помогли полицейские, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел в районе Раменки. Мужчина находится в состоянии сильного стресса и сидел на окне, которое разместилось между лестницей и лифтом на седьмом этаже.

Спасти мужчину удалось благодаря грамотным и профессиональным действиям старшего сержанта полиции Антона Ермолова и старшего сержанта полиции Сергея Новикова и других служб. Его перехватили и затащили на лестничную площадку во время длительной беседы.

После мужчину доставили в отдел, что узнать обстоятельства произошедшего, ему также оказали медицинскую помощь.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям всех служб, прибывших на место происшествия, жизнь мужчины была спасена», – сказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

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