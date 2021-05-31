РИАМО - 31 мая. В Мособлдуме для совершенствования школьной медицины в Подмосковье предложено проводить два раза в год инструктажи и занятия с персоналом образовательных учреждений по оказанию первой помощи детям, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Совместно заседание комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма и комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики прошло в понедельник.

Также депутаты предложили вернуть кафедру медицинской помощи в педагогические учебные организации.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов отметил, что на сегодняшний день в регионе находится 1,6 тыс. школ, в которых работают 1425 лицензированных медкабинетов, а также 201 здание обслуживается на базе ФАП.

На сегодняшний день в обязанности школьного медработника не включено участие в проведении «утренних фильтров» - осмотров школьников и воспитанников детских садов на наличие симптомов простуды. Соответствующие изменения планируют внести в должностную инструкцию медработника. Этот вопрос проработает Минздрав региона вместе с министерством образования.

Также сейчас в Московской области проводится мониторинг качества питания в школах, этот вопрос стоит на особом контроле у Мособлдумы и профильных ведомств. Участники заседания предложили, чтобы медики тоже могли участвовать в этой работе. В должностной инструкции медработника будет закреплен контроль за организацией питания.

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