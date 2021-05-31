РИАМО - 31 мая. В селе Подмоклово городского округа Серпухов пройдет VI музыкальный фестиваль под открытым небом, темой этого года стало «Барокко и необарокко», основу репертуара составит старинная музыка, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Нам нравится ставить вопросы и отвечать на них через наши фестивали. В прошлый раз мы рассуждали на тему связей между русским фольклором и аристократической культурой. На этом фестивале мы поговорим о вневременном характере барокко – разные блоки программы представят сначала старинную музыку, а затем ее отражение в произведениях более поздних композиторов вплоть до наших современников», – сказала художественный руководитель фестиваля, пианистка и клавесинистка Вера Воронежская.

Она добавила, что такие сопоставления вызывают интерес и позволяют подумать о том, почему прошлое по-прежнему волнует и созвучно состоянию человеку. В данном случае ключом к ответу станет храм, на ступенях которого разместится сцена.

Фестивали классической музыки проводятся в историческом парке села Подмоклово с 2014 года. Причиной популярности места стала необычная церковь-ротонда, которая считается архитектурным памятником Московской области. Сцена – это ступени храма, а зрительные ряды – природный амфитеатр с густой травой.

Ежегодно фестиваль посвящает свою программу старинной музыке. Так, событие текущего года расскажет своим гостям о том, что представляет собой музыкальное барокко на текущий момент. Программа мероприятия включит в себя эпохи от Средневековья до композиторов наших дней, которые вдохновлялись барокко.

В 2021 году в село привезут старый рояль, ведь неизменная концепция фестиваля состоит в использовании исторических инструментов или их копий.