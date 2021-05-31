РИАМО - 31 мая. В селе Подмоклово городского округа Серпухов пройдет VI музыкальный фестиваль под открытым небом, темой этого года стало «Барокко и необарокко», основу репертуара составит старинная музыка, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
Она добавила, что такие сопоставления вызывают интерес и позволяют подумать о том, почему прошлое по-прежнему волнует и созвучно состоянию человеку. В данном случае ключом к ответу станет храм, на ступенях которого разместится сцена.
Фестивали классической музыки проводятся в историческом парке села Подмоклово с 2014 года. Причиной популярности места стала необычная церковь-ротонда, которая считается архитектурным памятником Московской области. Сцена – это ступени храма, а зрительные ряды – природный амфитеатр с густой травой.
Ежегодно фестиваль посвящает свою программу старинной музыке. Так, событие текущего года расскажет своим гостям о том, что представляет собой музыкальное барокко на текущий момент. Программа мероприятия включит в себя эпохи от Средневековья до композиторов наших дней, которые вдохновлялись барокко.
В 2021 году в село привезут старый рояль, ведь неизменная концепция фестиваля состоит в использовании исторических инструментов или их копий.
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