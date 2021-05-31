РИАМО - 31 мая. Компания «AliExpress Россия» открыла первые пункты выдачи заказов под собственным брендом в отделениях «Почты России» в Москве, сообщает пресс-служба АО «Почта России» макрорегиона Москва.

Первые пункты уже начали работать по четырем адресам: Комсомольский проспект, д. 31, Ленинский проспект, д. 72/2, ул. Менжинского, д. 5, ул. Академика Янгеля, д. 4, корп. 2. В 2021-2022 гг. компании планируют открыть еще не менее 2 тыс. брендированных пунктов по всей стране.

Помимо зоны для получения и отправки посылок, в новых пунктах выдачи есть примерочные комнаты и специальные места для проверки заказов. Также посетители могут воспользоваться услугой легкого возврата и за несколько секунд сдать неподходящий товар.

«Мы рады, что теперь у наших клиентов появится новый опыт при получении посылок. В пунктах выдачи AliExpress в почтовых отделениях покупатели смогут оценить выделенную зону для быстрого получения заказов, возможность примерки, легкий возврат товаров», — сказал заместитель гендиректора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

«Почта России» — это главный логистический партнер компании «AliExpress Россия», который доставляет более 80% зарубежных заказов маркетплейса.