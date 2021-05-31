РИАМО - 31 мая. В Подмосковье продлили голосование на портале «Добродел» за выбор общественных мест для установки экопунктов, оно продлится до 15 июня, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский отметил, что жители области продолжают выбирать самые удобные общественные места для установки экопунктов. В связи с этим опрос продлевается еще на две недели.

В места для выбора вошли торговые сети, дворы, общественные пространства, учреждения образования и транспортная инфраструктура.

Установка первой партии автоматов планируется в июле. Согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в 2021 году в Подмосковье установят 900 экопунктов.

Экопункт представляет автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Такие автоматы помогают собрать вторсырье и направить его на переработку. Кроме того, благодаря автоматам жители могут получить баллы, которые после разрешается тратить в магазинах либо ресторанах быстрого питания.

Реформа по обращению с отходами реализуется в Подмосковье с 2019 года. В настоящее время в области действует десять высоко технологичных комплексов по переработке отходов, которые работают в рамках создания комплексной системы по обращению с отходами, базирующейся на раздельном сборе коммунальных, а также направленной на то, чтобы увеличить долю перерабатываемых отходов, что представляет собой одну из целей нацпроекта «Экология».

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