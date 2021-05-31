РИАМО - 31 мая. Компании, подготавливающие документацию по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, приглашаются к сотрудничеству на портале госуслуг Подмосковья, данную услугу планируется перевести в онлайн. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Организациям в сфере подготовки документации по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания предлагается разместить информацию о себе для предоставления услуги на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области, — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

В соответствии с законодательством при обращении заявителя в Росрыболовство (его территориальное управление) за согласованием строительства, реконструкции, капремонта или иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания, одним из обязательных документов является оценка воздействия, подготовленная в рамках предоставления госуслуги Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Для того, чтобы получить согласование Росрыболовства по вышеуказанным вопросам, гражданам необходимо представить комплект документов, в том числе оценку воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания.

Правительство Московской области планирует организовать процесс подготовки документации в сфере оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания в виде электронной услуги.

Организациям, занимающимся подготовкой данной документации, предлагается разместить на РПГУ МО информацию о себе. В случае согласия, следует обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Контактная информация:

С.С. Аброскин — 8 (498) 602-8470 (доб. 55-184), abroskinss@mosreg.ru;

В.В. Петрищева — 8 (498) 602-8470 (доб. 55-183), petrischevavv@mosreg.ru.