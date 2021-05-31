РИАМО - 31 мая. Западный обход на 20 км Носовихинского шоссе в Богородском городском округе планируют построить до конца лета, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

На сегодняшний день на объекте обустраивают инженерные сети и монтируют бордюрный камень.

По проекту дорога будет длиной 2,9 км. Строительство запроектировано для развития транспортных связей существующего путепровода через железнодорожные пути и исполнения первого этапа возведения Западного обхода.

«Главгосстройнадзор держит объект на контроле, строительство ведется в графике. Прогнозируемая дата завершения работ – август 2021 года», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Следить за ходом строительства объектов в Московской области можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».