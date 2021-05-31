РИАМО - 31 мая. В Сергиево-Посадском округе одном из гаражных боксов города Хотьково задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«При осмотре места происшествия полицейскими обнаружены и изъяты коробки с веществом растительного происхождения и фрагментами наркосодержащего растения», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что по итогам химического исследования изъятое оказалось марихуаной массой свыше 830 г, а также частями наркосодержащей конопли массой свыше 1,3 кг.

Уголовное дело возбуждено по статье 228 УК РФ. 38-летний местный житель находится под запретом определенных действий.

В Подмосковье задержаны двое мужчин с 1 кг марихуаны>>