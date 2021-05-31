РИАМО - 31 мая. Предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой о том, чтобы ставить в паспорта педофилов специальный штамп, неоднозначно, сообщает Газета.ru.

Инициативу оценил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он отметил, что подобная идея неоднозначна в связи с тем, что паспорт необходим для идентификации личности.

«Что касается штампов в паспорте, не могу сказать, потому что паспорт предназначен для конкретных целей: идентификации лиц, регистрации статуса семейного положения и так далее. Что касается такого штампа, не могу сказать однозначно», – сказал Выборный.

Более эффективной мерой, по словам Выборного, представляется создание единого открытого реестра педофилов.

Парламентарий отметил, что подобный общедоступный реестр помог бы избежать ряда трагедий, в том числе с участием экс-осужденных, которые входят в доверие, а после убивают детей. В связи с этим открытый реестр – это более весомая мера, которая позволяет гражданам понять, с кем они имеют дело.