РИАМО - 31 мая. Суд приговорил 54-летнего жителя Воскресенска к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство супруги-воспитательницы детского сада, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Трагедия произошла 31 августа 2020 года на территории детского сада № 6 «Чайка», расположенного по улице Чапаева в подмосковном Воскресенске. Злоумышленник проник в учреждения, где зарезал свою жену на почве ревности. Воспитательница работала в детсаду с сентября 2017 года.

Мужчина признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.