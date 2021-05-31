РИАМО - 31 мая. За неделю устранено 20 нарушений в содержании пляжей в десяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора региона.

Нарушения устранили в городских округах Мытищи, Коломна, Котельники, Дмитровский, Талдомский, Подольск, Раменский, Серебряные Пруды, Фрязино и Щелково.

В текущем году для жителей и гостей региона доступны 118 пляжей и 94 зоны отдыха. Кроме того, будут действовать 88 баз для стоянок маломерных судов.

Инспекторы надзорного ведомства каждый год проводят сезонную операцию «Пляж», которая предполагает проверку готовности мест отдыха граждан у воды к купальному сезону.