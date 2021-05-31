РИАМО - 31 мая. Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего уроженца Республики Бурятия, который обвиняется в убийстве и угоне машины, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Уголовное дело в отношении злоумышленника возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 166 УК РФ.

В сентябре 2003 года обвиняемый вместе со знакомой пил спиртное в квартире на 3-м Хорошевском проезде. В этот день к женщине пришел любовник, которого мужчина убил молотком. После того, как в вещах трупа удалось найти ключи от личного авто убитого, обвиняемый вместе с женщиной вынесли тело из квартиры и поместили его в машину.

После мужчина направился в лесопарковую зону, чтобы уничтожить следы преступления, однако его стали преследовать полицейские. По этой причине машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в забор. Обвиняемый с места ДТП скрылся.

Задержать подозреваемого удалось в Чите. В настоящее время мужчина заключен под стражу, а уголовное дело направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения.