РИАМО - 31 мая. Депутаты Мосгордумы посетили уникальный кадровый центр департамента здравоохранения города, где познакомились с процессами прохождения аккредитации и обучения медицинского персонала, сообщает пресс-служба столичного парламента.

Кадровый центр Депздрава — это уникальная площадка, которая объединила основные этапы профессиональной оценки врачей на всех ступенях карьеры: от допуска к профессии до повышения квалификации. На 4 тыс. кв. м размещено более 1,1 тыс. симуляторов, тренажеров, единиц медтехники и сопутствующего оборудования. В центре могут пройти независимую процедуру аккредитации врачи 88 специальностей.

«Совместно с комиссией МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья нам удалось познакомиться с работой кадрового центра. Могу сказать, что мы в полном восторге от того, какие современные инновационные технологии используются при проведении оценки знаний медицинских работников», — подчеркнул спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

По его словам, важно, что новый центр будет осуществлять контроль при трудоустройстве специалистов во все городские медорганизации, а также заниматься обязательными и добровольными процедурами аккредитации и аттестации.

Шапошников напомнил, что депутаты Мосгордумы при работе над бюджетом столицы на ближайшие три года особое внимание уделили здравоохранению. На данное направление максимально увеличено финансирование, в том числе на обучение, повышение квалификации медработников, модернизацию учреждений здравоохранения, оснащение их современным оборудованием.

По словам замруководителя департамента здравоохранения города Елены Ефремовой, на сегодняшний день оценочные процедуры при трудоустройстве прошли более 2,5 тыс. человек, обучение – свыше 62 тыс. специалистов. В частности, в центре проходят первичную специализированную аккредитацию ординаторы.

В ближайшее время медики смогут здесь пройти процедуру для присвоения статуса «Московский врач». В дальнейшем центр должен стать универсальным инструментом для комплексной подготовки всех врачей столицы.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева отметила, что в системе городского здравоохранения задействовано около 124 тыс. медработников. В первом квартале этого года средняя зарплата московских врачей составила почти 163 тыс. рублей.