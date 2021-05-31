РИАМО - 31 мая. Девятый арбитражный суд отказался вносить ООО «СУ Спецтехкника» в реестр недобросовестных поставщиков за односторонний отказ от исполнения контракта в подмосковном Орехово-Зуеве, потому что обоснованность отказа удалось доказать. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Установлено, что компания отказалась выполнять работы по сносу расселенных и аварийных жилых домов по контракту с МБУ «Орехово-зуевский комбинат благоустройства». Заказчик подал жалобу, но не учел, что компания успела снести 12 объектов из контракта.

Также на территории объекта неоднократно происходят поджоги строительных отходов, что мешает дальнейшему исполнению условий контракта в полном объеме. Антимонопольная служба признала отсутствие факта недобросовестности.

Теперь заказчику отказали в апелляции и фирма осталась с незапятнанной репутацией.