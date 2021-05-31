РИАМО - 31 мая. Более 12 тыс. человек посетили фестиваль стрит-арта и уличной культуры, который проходил в Орехово-Зуеве 28-30 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Событие такого масштаба прошло в Орехово-Зуеве впервые и стало знаковым в жизни города и всего Подмосковья. Набережная креативного кластера «Стачка» превратилась в арт-пространство: одни из лучших граффити-художников России, участники международных фестивалей и биеннале расписали стены Морозовских мануфактур. Жители и гости Орехово-Зуево смогли в реальном времени увидеть, как преображаются фабричные фасады.

Стрит-художники смогли сохранить идентичность Морозовских фабрик, добавив к привычному ландшафту бывшей промзоны свежесть и уникальность. Сочетание разных стилей и техник, в которых работают художники, поможет сделать набережную местом притяжения для творческих людей.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева в прошлом году мы благоустроили набережную реки Клязьма в Орехово-Зуеве. В конце осени работы были завершены и уже сейчас это место стало одним из популярных и любимых у жителей. Приятно видеть, как живет пространство», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Стены зданий теперь украшают яркие произведения художников-граффитистов с мировым именем. В рамках фестиваля здесь проходили мастер-классы и встречи с представителями андерграунд-культуры, а на сцене выступали различные ди-джеи.